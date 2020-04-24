Кабмін звільнив Нефьодова з поста керівника митниці
Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
Також було звільнено керівника ДФС Сергія Верланова. Він додав, що також були звільнені заступники Нефьодова - Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов.
Гончаренко зазначив, що заступниками міністра регіонального розвитку призначені В'ячеслав Негода, Наталя Хоценівська і Анна Коваленко.
Цю інформацію також підтвердив ексміністр економіки Тимофій Милованов.
Як пише видання "The Page" із посиланням на джерела в фракції "Слуга народу", формально причинами звільнення є те, що Нефьодов, і Верланов провалили плани по надходженню платежів.
"Неформально — причини їх звільнення різні. Нефьодов і Зелді створили враження некомпетентних людей, які елементарно не змогли налагодити роботу митниці. А Верланов був замазаний в схемах, які розкрив Ігор Уманський — колишній міністр фінансів", - пише видання.
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі написав, що чиновники були звільнені Урядом згідно зі статтею 87(1) Закону України "Про державну службу".
Шмигаль додав, що найближчим буде призначено нових ефективних керівників у ці відомства.
Нагадаємо, 6 березня голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що у випадку, якщо новий Кабмін не буде підтримувати його реформи, він готовий покинути посаду.
- 21:56 24 квітня Кабмін розробив покроковий план виходу з карантину
- 21:26 24 квітня Зеленський підписав закон про протидію депутатському спаму
- 20:46 24 квітня На Донбасі ворог посилив обстріли, двоє військових поранені
- 20:04 24 квітня Кабмін звільнив Нефьодова з поста керівника митниці
- 19:39 24 квітня Чоловік Ірини Венедіктової носить елітний годинник з діамантами
- 19:07 24 квітня Керувати двома РДА в Харківській області поставили адвоката і медика-юриста
- 22:15 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків