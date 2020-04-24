Кабмін звільнив Нефьодова з поста керівника митниці

24 квітня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова поста голови Митної служби

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24 квітня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова поста голови Митної служби

Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Також було звільнено керівника ДФС Сергія Верланова. Він додав, що також були звільнені заступники Нефьодова - Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов.

Гончаренко зазначив, що заступниками міністра регіонального розвитку призначені В'ячеслав Негода, Наталя Хоценівська і Анна Коваленко.

Цю інформацію також підтвердив ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Як пише видання "The Page" із посиланням на джерела в фракції "Слуга народу", формально причинами звільнення є те, що Нефьодов, і Верланов провалили плани по надходженню платежів.

"Неформально — причини їх звільнення різні. Нефьодов і Зелді створили враження некомпетентних людей, які елементарно не змогли налагодити роботу митниці. А Верланов був замазаний в схемах, які розкрив Ігор Уманський — колишній міністр фінансів", - пише видання.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі написав, що чиновники були звільнені Урядом згідно зі статтею 87(1) Закону України "Про державну службу".

Шмигаль додав, що найближчим буде призначено нових ефективних керівників у ці відомства.

Нагадаємо, 6 березня голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що у випадку, якщо новий Кабмін не буде підтримувати його реформи, він готовий покинути посаду.