На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
На Закарпатті невідома особа кинула на подвір’я народного депутата України пляшку з легкозаймистою речовиною. За фактом злочину поліція розпочала слідство.
Про це RegioNews інформує з посиланням на Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.
Сьогодні, 15 травня, близько 1-ої години ночі, в селі Невицьке Ужгородського району невідома особа кинула на подвір’я народного депутата України пляшку з легкозаймистою речовиною. Зловмисник влучив у дерев’яну альтанку, після чого здійснив підпал. Пожежу господарям вдалося погасити самостійно, ніхто не постраждав.
За інформацією місцевих ЗМІ, мова йде про народного депутата від "Слуги народу" Михайла Лабу.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 346 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.
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