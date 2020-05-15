Закарпаття: на митниці зміниться керівник
Сьогодні, 15 травня, звільнили з посади виконуючого обов‘язки начальника закарпатської області Віктора Івануса. Його, імовірно, замінить Олександр Богаш, який до цього працював на одеській митниці.
Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канал журналіста Віталія Глаголи.
"Щойно на колегії в Києві звільнили виконувача обов‘язків начальника Віктора Івануса. За моєю інформацією, його місце має зайняти Олександр Богаш, але наказу про призначення ще нема", - йдеться в дописі.
Віктор Іванус виконував обов‘язки начальника митниці із листопада 2019 року.
Ймовірний наступник Івануса - Олександр Богаш, до цього працював на одеській митниці, а останні два місяці працює на Закарпатті.
Крім того, на сьогоднішній колегії звільнили також очільників ще кількох митниць - Одеської, Північної, Поліської, Слобожанської, Енергетичної, Подільської, Буковинської та Азовської.
Нагадаємо, днями ДБР затримало начальника відділу Одеської митниці. Слідчі кажуть про систематичне вимагання грошей.
СБУ розкрила масштабну корупційну схему на Одеській митниці. В оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ".
- 19:17 15 травня У Харкові за підозрою у хабарництві затримали ректора
- 18:59 15 травня Закарпаття: на митниці зміниться керівник
- 18:35 15 травня Луганська ОДА витратила п'ять мільйонів на піар під час карантину
- 18:30 15 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 18:24 15 травня Трагічна пожежа в одеському коледжі: оголошено підозру ще двом працівникам закладу
- 17:56 15 травня Держстат: ВВП України з початку року знизився на 0,8%
- 16:07 15 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 11:22 13 травня В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах