Закарпаття: на митниці зміниться керівник

За попередньою інформацією, керуватиме митницею Олександр Богаш

Олександр Богаш. Фото: телеграм-канал Віталія Глаголи

За попередньою інформацією, керуватиме митницею Олександр Богаш

Сьогодні, 15 травня, звільнили з посади виконуючого обов‘язки начальника закарпатської області Віктора Івануса. Його, імовірно, замінить Олександр Богаш, який до цього працював на одеській митниці.

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канал журналіста Віталія Глаголи.

"Щойно на колегії в Києві звільнили виконувача обов‘язків начальника Віктора Івануса. За моєю інформацією, його місце має зайняти Олександр Богаш, але наказу про призначення ще нема", - йдеться в дописі.

Віктор Іванус виконував обов‘язки начальника митниці із листопада 2019 року.

Ймовірний наступник Івануса - Олександр Богаш, до цього працював на одеській митниці, а останні два місяці працює на Закарпатті.

Крім того, на сьогоднішній колегії звільнили також очільників ще кількох митниць - Одеської, Північної, Поліської, Слобожанської, Енергетичної, Подільської, Буковинської та Азовської.

Нагадаємо, днями ДБР затримало начальника відділу Одеської митниці. Слідчі кажуть про систематичне вимагання грошей.

СБУ розкрила масштабну корупційну схему на Одеській митниці. В оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ".