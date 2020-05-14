"Це зробили задля картинки": начальник Одеської митниці розповів про слідчі дії СБУ

Поки затримана лише одна людина — співробітник митного поста "Чорноморськ"

Фото: 7kanal

Поки затримана лише одна людина — співробітник митного поста "Чорноморськ"

Начальник Одеської митниці Михайло Грибанов розповів, що на нього наділи наручники «заради гарної картинки», а вже через 10 хвилин їх зняли.

Про це він заявив під час брифінгу сьогодні, 14 травня, повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Так, адвокати начальника Одеської митниці Михайла Грибанова розповіли, що під час вчорашніх слідчих дій вони зафіксували 30 серйозних порушень протоколу обшуку.

Повідомляється, що слідчі вилучили документацію, яка не стосується діяльності керівництва митниці, а має відношення до роботи інспекторів. Крім того, був вилучений телефон Грибанова.

Сам Грибанов заявив, що навіть не був опитаний. Крім того, він зазначив, те, як були проведені слідчі дії, можна вважати "певним тиском" на нього.

Я перебував у цей час на вулиці, у дворі Одеської митниці. Мене поклали на землю, наділи наручники, але через вісім хвилин їх зняли. Я так розумію, це зробили заради картинки...Це були невідкладні слідчі дії, які проходили в будівлі Одеської митниці, приміщеннях митних постів "Чорноморськ" і "Одеса". Під час проведення цих слідчих дій жодному керівнику Одеської митниці не було висунуто підозру, ні одного керівника не затримали", - заявив він.

У той же час Грибанов підтвердив, що оперативники СБУ затримали начальника відділу митного оформлення митного поста "Чорноморськ".

Нагадаємо, СБУ стверджує, що на Одеській митниці діяла ціла корупційна схема, організована керівництвом.