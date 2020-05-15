Закарпатье: на таможне сменится руководитель
Сегодня, 15 мая, уволили с должности исполняющего обязанности начальника закарпатской области Виктора Ивануса. Его, вероятно, заменит Александр Богаш, который до этого работал на одесской таможне.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал журналиста Виталия Глаголы.
"Только что на коллегии в Киеве уволили исполняющего обязанности начальника Виктора Ивануса. По моей информации, его место должен занять Александр Богаш, но приказа о назначении еще нет", - говорится в сообщении.
Виктор Иванус исполнял обязанности начальника таможни с ноября 2019 года.
Вероятный преемник Ивануса - Александр Богаш, до этого работал на одесской таможне, а последние два месяца работает на Закарпатье.
Кроме того, на сегодняшней коллегии уволили также руководителей еще нескольких таможен - Одесской, Северной, Полесской, Слободской, Энергетической, Подольской, Буковинской и Азовской.
Напомним, на днях ДБР задержало начальника отдела Одесской таможни. Следователи говорят о систематическом вымогании денег.
СБУ раскрыла масштабную коррупционную схему на Одесской таможне. В сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск".
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