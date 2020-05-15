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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
15 травня 2020, 10:43 6

На Закарпатті під завалами кінотеатру загинув чоловік

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15 травня 2020, 10:43 6
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У Виноградові під час реконструкції обвалилася будівля кінотеатру
Фото: ДСНС, Поліція Закарпаття
У Виноградові під час реконструкції обвалилася будівля кінотеатру

Внаслідок обвалу стіни та даху кінотеатру один чоловік помер, інший перебуває в травматологічному відділенні районної лікарні.

Про це RegioNews інформує з посиланням на Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Учора, 14 травня, виноградівські правоохоронці отримали повідомлення, що в районному центрі стався обвал будівлі кінотеатру. У недіючому кінотеатрі проводилися ремонтні роботи. Через причини, які зараз встановлює слідство, одна зі стін, а також дах, обвалилися.

Внаслідок цього 62-річний робітник будівельного підприємства від отриманих травм помер. Інший – 37-річний житель Бердянська Запорізької області, з численними травмами госпіталізований до травматологічного відділення районної лікарні.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці під час реконструкції будівлі кінотеатру за частиною 2 статті 271 Кримнального кодексу України. Слідство у справі триває.

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смерть поліція Закарпаття ДСНС
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