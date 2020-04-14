Закарпаття: потенційний голова ОДА подав декларацію на посаду

На сайті НАЗК з'явилась декларація Олексія Петрова, який офіційно претендує на посаду голови Закарпатської ОДА

Олексій Петров

На сайті НАЗК з'явилась декларація Олексія Петрова, який офіційно претендує на посаду голови Закарпатської ОДА

Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола, інформує RegioNews.

"Кабмін погодив нового керівника Закарпатської ОДА. Ним може стати Олексій Петров — український офіцер спецслужб, генерал-майор, з 2019 року начальник Управління СБУ в Кіровоградській області", - йдеться в дописі.

До цього Петров був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік. 27 серпня 2019 року звільнений з посади керівника Департаменту контррозвідки і призначений начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.

"За моєю інформацією його призначення лобіював голова СБУ Іван Баканов", - пише Глагола.

Після подання Кабміну голову ОДА своїм Указом призначає президент Зеленський. За інформацією з різних джерел від ОДА до СБУ, у четвер, 16 квітня, президент прилетить в Ужгород представити нового голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова.

"З аеропортом вже зв’язувались із авіакомпанії "Україна" й попередили про приліт першої особи. Сьогодні в Ужгород мають приїхати працівники Управління державної охорони для забезпечення безпеки Зеленського під час візиту", - повідомляється далі.

На сайті НАЗК вчора ввечері з‘явилась декларація Олексія Петрова, який офіційно претендує на посаду голови Закарпатської ОДА.

У власності Петрова квартира на 174 м. кв., шість земельних ділянок на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратних метрів. Чотири нежитлових приміщення, а також недобудований будинок.

Із автомобілів у родині вантажний Mercedes Vito, записаний на дружину.

Дружина посадовця Ірина Петрова є власницею двох товариств із обмеженою відповідальністю і торгової марки.

В СБУ Олексій Петров заробив за рік 597 646 гривень. Готівкою у нього 980 000 тисяч гривень, а у дружини 1,25 мільйона гривень.

Олексій Петров з дружиною виховують п'ятеро дітей: трьох синів і дві доньки.