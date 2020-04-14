Закарпаття: потенційний голова ОДА подав декларацію на посаду
Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола, інформує RegioNews.
"Кабмін погодив нового керівника Закарпатської ОДА. Ним може стати Олексій Петров — український офіцер спецслужб, генерал-майор, з 2019 року начальник Управління СБУ в Кіровоградській області", - йдеться в дописі.
До цього Петров був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік. 27 серпня 2019 року звільнений з посади керівника Департаменту контррозвідки і призначений начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.
"За моєю інформацією його призначення лобіював голова СБУ Іван Баканов", - пише Глагола.
Після подання Кабміну голову ОДА своїм Указом призначає президент Зеленський. За інформацією з різних джерел від ОДА до СБУ, у четвер, 16 квітня, президент прилетить в Ужгород представити нового голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова.
"З аеропортом вже зв’язувались із авіакомпанії "Україна" й попередили про приліт першої особи. Сьогодні в Ужгород мають приїхати працівники Управління державної охорони для забезпечення безпеки Зеленського під час візиту", - повідомляється далі.
На сайті НАЗК вчора ввечері з‘явилась декларація Олексія Петрова, який офіційно претендує на посаду голови Закарпатської ОДА.
У власності Петрова квартира на 174 м. кв., шість земельних ділянок на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратних метрів. Чотири нежитлових приміщення, а також недобудований будинок.
Із автомобілів у родині вантажний Mercedes Vito, записаний на дружину.
Дружина посадовця Ірина Петрова є власницею двох товариств із обмеженою відповідальністю і торгової марки.
В СБУ Олексій Петров заробив за рік 597 646 гривень. Готівкою у нього 980 000 тисяч гривень, а у дружини 1,25 мільйона гривень.
Олексій Петров з дружиною виховують п'ятеро дітей: трьох синів і дві доньки.
- 17:41 14 квітня "Не допоможе й Господь Бог” - очільник Дніпра пригрозив священнослужителям-порушникам
- 17:37 14 квітня Майже 30 банків надали українцям кредитні канікули
- 17:25 14 квітня Прикарпаття: за добу на COVID-19 захворіли четверо неповнолітніх
- 17:05 14 квітня Коронавірус дістався Чернівецького СІЗО
- 16:56 14 квітня Київська поліція впіймала злочинців, які продавали дітей за кордон
- 16:46 14 квітня На Закарпатті працівник нацпарку торгував вогнепальною зброєю та боєприпасами
- 16:16 14 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ