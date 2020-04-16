На коронавірус захворів перший заступник голови Рівненської ОДА
Про це сам Сергій Подолін повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Вчора Подолін зробив експрес-тест на COVID-19, він показав негативний результат. Проте вирішили провести також ПЛР-тестування, адже Сергій Подолін був у контакті зі вже раніше виявленими хворими. ПЛР-тест виявився позитивним.
Сергій Подолін через хворобу пішов на лікарняний. Проте каже, що почувається добре, температура нормальна, а з симптомів - лише легкий кашель. Тож лікуватиметься вдома на самоізоляції.
Про коло своїх контактних осіб він вже повідомив епідеміологам. Їх також перевірятимуть на коронавірус, в тому числі і працівників Рівненської ОДА, з якими особисто співпрацював.
Друзі, сьогодні вранці ПЛР-тест підтвердив у мене КОВІД-19. Хоча вчора швидкий тест інфікування не показав, про що я...Опубліковано Сергієм Подоліним Четвер, 16 квітня 2020 р.
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