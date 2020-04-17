Справи Майдану: суд заочно заарештував ексзаступника глави СБУ

Експравоохоронця підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року

Експравоохоронця підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року

Слідчий суддя Печерського райсуду заочно відправив під варту колишнього першого заступника голови Служби безпеки України — керівника Антитерористичного центру при СБУ. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ. Обрання запобіжного заходу дозволить прокурорам розпочати процедури екстрадиції підозрюваного. "Рішення суду про обрання запобіжного заходу дозволить прокурорам розпочати процедуру екстрадиції підозрюваного та дасть можливість застосування процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження, оскільки колишній посадовець переховується від слідства та суду за межами України і оголошений у розшук", — йдеться у повідомленні. Нагадаємо, у кримінальному провадженні розслідують обставини організації експрезидент-утікач Януковичем перевищення влади та службових повноважень колишнім керівництвом правоохоронних органів для того, щоб перешкоджати проведенню зборів, мітингів і демонстрацій. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників у центрі Києва у лютому 2014 року.

.