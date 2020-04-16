Президент оглянув два військові об'єкти на Закарпатті. ФОТО

Сьогодні, 16 квітня, з робочим візитом на Закарпаття прибув Володимир Зеленський

Фото: сайт президента

Сьогодні, 16 квітня, з робочим візитом на Закарпаття прибув Володимир Зеленський

Про це інформує RegioNews із посиланням на сайт президента України.

Президент України Володимир Зеленський перевірив перебіг навчань із ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

На гірському полігоні десантно-штурмові підрозділи відпрацювали блокування та знищення об’єктів умовного противника, висадку з вертольотів. При підтримці штатної бронетехніки БТР-80 підрозділи десантників висунулися на рубіж переходу в атаку, захопивши "ворожий" опорний пункт.

Під час одного з етапів навчань відпрацьовано поповнення запасів матеріально-технічних засобів підрозділів, які діють у відриві від основних сил. Доставку вантажів здійснено за допомогою новітніх керованих систем точного десантування, які перебувають на озброєнні Десантно-штурмових військ. Десантування відбулося з літака військово-транспортної авіації Ан-26.

Президенту продемонстрували новітні та модернізовані зразки стрілецької зброї, а також боєприпаси, що перебувають на озброєнні Десантно-штурмових військ та інших підрозділів Збройних сил України.

Зеленський також ознайомився зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він оглянув новозбудовану казарму, кімнати та кухню. У казармі проживатимуть 125 військовослужбовців у 41 квартирі.

"Це дуже хороші, сучасні умови. Думаю, це ті кімнати, у яких наші військові почуватимуться комфортно", – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також ознайомився з перебігом робіт з ремонту їдальні. Її основна зала розрахована на 344 відвідувачі, а зала для офіцерів – на 40 осіб.

Реконструкцію будівлі виконано на 95%, завершуються роботи з встановлення вентиляційної системи. В цілому військове містечко буде готовим вже у травні.

Нагадаємо, на Закарпаття з робочим візитом прибув Зеленський. Президент із Ужгорода вирушив до Мукачева для спілкування з військовими.