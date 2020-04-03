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Ірина Федоляк
Журналіст
03 квітня 2020, 18:38 17

На Закарпатті група ромів вимагала гроші у заробітчан

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03 квітня 2020, 18:38 17
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Співробітники СБУ викрили етнічне злочинне угруповання, учасники якого займалися розбоєм та вимаганням грошей від громадян, які поверталися із-за кордону під час карантину
Фото, відео: СБУ
Співробітники СБУ викрили етнічне злочинне угруповання, учасники якого займалися розбоєм та вимаганням грошей від громадян, які поверталися із-за кордону під час карантину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України в Закарпатській області.

За версією слідства, до групи входило п’ятеро представників однієї з нацменшин регіону. Зловмисники фіксували повернення місцевих мешканців із-за кордону та вимагали у них гроші нібито на "підтримку" ув’язнених учасників угруповання. У випадку відмови, вони погрожували громадянам та членам їх сімей фізичною розправою.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками угруповання понад тисячі євро та 7,5 тисячі доларів США від двох мешканців області.

Затримали зловмисників у Берегівському районі відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання від потерпілих частини суми.

Всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин їх протиправної діяльності. Перевіряється причетність лідера угруповання та двох його спільників до організації погрому, що відбувся 1 квітня цього року в одному із населених пунктів із компактним проживанням цієї ж нацменшини в Мукачівському районі. Внаслідок нападу двоє осіб отримали вогнепальні поранення.

Співробітники Служби безпеки України викрили на Закарпатті етнічне злочинне угруповання, учасники якого займалися...

Опубліковано Управління Служби безпеки України в Закарпатській області Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Нагадаємо, 1 квітня на Закарпатті у ромському таборі сталася перестрілка. Двоє ромів боролися за лідерство над табором.

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На Закарпатті мало не згоріла Долина Нарцисів. На території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря трапилася масштабна пожежа.

На Закарпатті встановлять пункти пропуску на перевалах та автошляхах. До 24 квітня в області введено надзвичайну ситуацію.


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