На Закарпатті група ромів вимагала гроші у заробітчан
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України в Закарпатській області.
За версією слідства, до групи входило п’ятеро представників однієї з нацменшин регіону. Зловмисники фіксували повернення місцевих мешканців із-за кордону та вимагали у них гроші нібито на "підтримку" ув’язнених учасників угруповання. У випадку відмови, вони погрожували громадянам та членам їх сімей фізичною розправою.
Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками угруповання понад тисячі євро та 7,5 тисячі доларів США від двох мешканців області.
Затримали зловмисників у Берегівському районі відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання від потерпілих частини суми.
Всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин їх протиправної діяльності. Перевіряється причетність лідера угруповання та двох його спільників до організації погрому, що відбувся 1 квітня цього року в одному із населених пунктів із компактним проживанням цієї ж нацменшини в Мукачівському районі. Внаслідок нападу двоє осіб отримали вогнепальні поранення.
Співробітники Служби безпеки України викрили на Закарпатті етнічне злочинне угруповання, учасники якого займалися...Опубліковано Управління Служби безпеки України в Закарпатській області Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.
Нагадаємо, 1 квітня на Закарпатті у ромському таборі сталася перестрілка. Двоє ромів боролися за лідерство над табором.
На Закарпатті один з ватажків злочинного угруповання є депутатом райради. СБУ затримала угруповання, учасників якого підозрюють у вимаганні та інших важких злочинах.
Затриманий депутат райради відсидить 60 днів в СІЗО за рекет. Він є депутатом Свалявської райради від партії "Відродження".
На Закарпатті поранили чоловіка та забрали у нього 800 тисяч гривень. Двоє зловмисників вчинили розбій та замах на вбивство в селі Яноші Берегівського району.
На Закарпатті мало не згоріла Долина Нарцисів. На території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря трапилася масштабна пожежа.
На Закарпатті встановлять пункти пропуску на перевалах та автошляхах. До 24 квітня в області введено надзвичайну ситуацію.
- 22:02 03 квітня В Україні вже 1072 хворих коронавірусом - МОЗ
- 21:51 03 квітня Бійка в ресторані: Іллі Киві вручили підозру у вчиненні злочину
- 21:08 03 квітня Детективи НАБУ допитали брата Єрмака та взяли зразки його голосу
- 20:59 03 квітня Голова ДАБІ: в регіонах готуються провокації та спроби дискредитувати реформу містобудування
- 19:53 03 квітня ТЕС ахметова отримуватимуть газ за цінами для населення
- 19:16 03 квітня Доба на Донбасі: ворог випустив майже 100 мін по силах ООС
- 15:44 03 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 31 березня Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів