"Росія змарнувала можливість деескалації": Зеленський закликав Трампа посилити санкції

Фото: Офіс Президента

У ніч на 14 жовтня російські війська завдали прицільного балістичного удару по енергетичних об'єктах, попри заявлені домовленості про припинення вогню щодо енергетики

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу й чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електроенергії. Водночас президент не виключив подальших відключень.

Зеленський подякував енергетикам, ремонтним бригадам і працівникам ДСНС, які ліквідовують наслідки російського удару.

Президент України закликав Сполучені Штати та міжнародних партнерів жорстко відреагувати на атаку.

"Росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою божевільну війну на знищення", – зазначив глава держави.

Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом запровадити сильніші санкції проти Росії. Він також наголосив на необхідності надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot.

"Мир може прийти тільки завдяки силі", – наголосив глава держави, закликавши міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Президент подякував усім країнам і людям, які допомагають Україні протистояти російській агресії.

Нагадаємо, в ніч на 14 жовтня російські війська здійснили чергову серію ударів по залізничній інфраструктурі України. Під ворожим вогнем опинилися Харківщина, Київщина, Вінниччина, Хмельниччина та Тернопільщина.

У Києві внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, ще 22 постраждали, серед них – дитина. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки в кількох районах столиці.