Флеш підтвердив обмеження швидкості Starlink: що відомо

Фото: Zelenskiy/Official via Telegram

Позаштатний радник президента з технологічних питань, експерт у сфері технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) підтвердив, що компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, наразі обмеження стосується військового сервісу StarShield і встановлює максимальну швидкість на рівні 100 миль на годину – близько 161 км/год.

Флеш зазначив, що Сили оборони України не отримували попередження про запровадження обмежень. За його словами, це призвело до зриву низки військових місій.

Також Бескрестнов висловив припущення, що рішення SpaceX може бути пов’язане з поточною політичною ситуацією.

Нагадаємо, зранку колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Читайте також: "Зараз не час домовлятися": чому Україні потрібно пережити цю зиму