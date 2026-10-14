Фото: ДСНС

Під час масованої російської атаки вночі 14 жовтня були удари по всіх трьох ТЕЦ Києва

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

Крім того, під атакою опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури в Харкові та області, а також критично важливі об’єкти на Київщині, які забезпечують електропостачання столиці й центральних регіонів.

Енергетики та рятувальники від ранку працюють над ліквідацією наслідків обстрілів: гасять пожежі, розбирають завали та розпочали першочергові відновлювальні роботи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої атаки пошкоджені об’єкти та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу й чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електроенергії.