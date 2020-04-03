На Закарпатті захворіли 20 людей із Мукачево, які контактували з першою інфікованою COVID-19

Кількість хворих на COVID-19 в області зросла до 24 осіб

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Кількість хворих на COVID-19 в області зросла до 24 осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Закарпатської облдержадміністрації Олексія Гетманенка у Facebook.

"Дослідження на COVID-19, які проводить Закарпатський лабораторний центр у м.Ужгород, визнано достовірними. Методом ПЛР підтверджено коронавірусну інфекцію у 24 закарпатців. Мова про першу пацієнтку із підтвердженим діагнозом на Закарпатті із міста Мукачево, захворіли також 20 осіб, які з нею контактували", - йдеться в дописі.

Коронавірус підтвердили в однієї особи із міста Ужгорода і двох людей із Тячівського району.

Стан усіх пацієнтів – задовільний. Двоє осіб знаходяться на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді, інші лікуються удома під наглядом медиків.

Голова наголошує, що жодна особа в області не померла від COVID-19.

Він також додає цифри щодо закарпатців, які повернулися з-за кордону. Наразі їх 15744, вони знаходяться на самоізоляції.

Ситуація щодо COVID-19 на Закарпатті станом на 10 годину 3 квітня: дослідження на COVID-19, які проводить... Опубліковано Олексієм Гетманенком Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

На Закарпатті встановлять пункти пропуску на перевалах та автошляхах. До 24 квітня в області введено надзвичайну ситуацію.