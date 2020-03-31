Закарпаття: один з ватажків злочинного угруповання є депутатом райради
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України в Закарпатській області.
За попередньою версією слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали у громадян гроші. Обкладаючи "даниною" представників комерційних структур, вони "вибивали" неіснуючі борги, при цьому застосовували психологічний тиск і фізичне насильство.
Один з ватажків організованого злочинного угруповання є депутатом Свалявської райради.
У помешканнях зловмисників правоохоронці виявили наркотичні речовини, гроші в іноземній та національній валютах, зброю, кастети, набої різного калібру, які використовували для залякування жителів.
Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками угруповання 24 тисяч доларів США від місцевого мешканця.
Вирішується питання щодо оголошення 8 учасникам групи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за статтями 255, 189, 307 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
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