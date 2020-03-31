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Ірина Федоляк
Журналіст
31 березня 2020, 18:50 9

Закарпаття: один з ватажків злочинного угруповання є депутатом райради

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31 березня 2020, 18:50 9
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На Закарпатті СБУ затримала угруповання, учасників якого підозрюють у вимаганні та інших важких злочинах. Один із ватажків - депутат Свалявської районної ради
Фото: СБУ
На Закарпатті СБУ затримала угруповання, учасників якого підозрюють у вимаганні та інших важких злочинах. Один із ватажків - депутат Свалявської районної ради

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України в Закарпатській області.

За попередньою версією слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали у громадян гроші. Обкладаючи "даниною" представників комерційних структур, вони "вибивали" неіснуючі борги, при цьому застосовували психологічний тиск і фізичне насильство.

Один з ватажків організованого злочинного угруповання є депутатом Свалявської райради.

У помешканнях зловмисників правоохоронці виявили наркотичні речовини, гроші в іноземній та національній валютах, зброю, кастети, набої різного калібру, які використовували для залякування жителів.

Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками угруповання 24 тисяч доларів США від місцевого мешканця.

Вирішується питання щодо оголошення 8 учасникам групи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за статтями 255, 189, 307 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, фейки про коронавірус: які, хто розповсюджує та як карають. У зв’язку із епідемією коронавірусу в Україні, регіонами шириться неправдива інформація про інфікування COVID-19.

На Закарпатті мало не згоріла Долина Нарцисів. На території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря трапилася масштабна пожежа.

Харківські підприємці намагалися продати китайцю маски, ринкова вартість яких майже 61 млн грн. Представники двох харківських підприємств з виробництва захисних медичних масок намагалися продати іноземцю товар за дуже заниженою ціною.

Злочинна бездіяльність: від Запорізької ОДА вимагають негайно перерозподілити 200 млн на боротьбу з коронавірусом. Депутати Запорізької обласної ради поскаржилися, що лікарні не готові приймати хворих з COVID-19 і вимагають від керівництва ОДА негайно розподілити кошти для фінансування медустанов.

Автор(и) статті: Ірина Федоляк

Закарпаття СБУ депутат кримінал
Злочинна бездіяльність: від Запорізької ОДА вимагають негайно перерозподілити 200 млн на боротьбу з коронавірусом
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