Закарпаття: один з ватажків злочинного угруповання є депутатом райради

На Закарпатті СБУ затримала угруповання, учасників якого підозрюють у вимаганні та інших важких злочинах. Один із ватажків - депутат Свалявської районної ради

Фото: СБУ

На Закарпатті СБУ затримала угруповання, учасників якого підозрюють у вимаганні та інших важких злочинах. Один із ватажків - депутат Свалявської районної ради

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