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Ірина Федоляк
Журналіст
03 квітня 2020, 13:30 4

Екс-співробітника МВС України засудили за співпрацю з російською ФСБ

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03 квітня 2020, 13:30 4
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У Рівному на 12 років за державну зраду засуджено агента ФСБ Олега Смородінова
Фото: РІА
У Рівному на 12 років за державну зраду засуджено агента ФСБ Олега Смородінова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України.

2 квітня 2020 року набрав законної сили вирок, яким Рівненський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі агента ФСБ РФ Олега Смородінова. Колишнього співробітника органів МВС України визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада.

СБУ встановила, що раніше двічі судимий етнічний росіянин Смородінов у січні-лютому 2016 року був завербований співробітником ФСБ РФ Максимом Живилом. Представник спецслужби країни-агресора поставив агенту завдання щодо встановлення місць проживання і роботи окремих військовослужбовців ЗС України із числа учасників АТО/ООС та учасників російсько-грузинського конфлікту в 2008 році. Зібрані розвіддані Смородінов викладав в окремих звітах, які передавав куратору на оптичних дисках на території РФ.

Задокументовано, що у липні 2016 року Смородінов отримав завдання виїхати до України та вбити колишнього військового, працівника Рівненського слідчого ізолятора. За виконання співробітник ФСБ обіцяв влаштувати його на роботу в поліцію в тимчасово анексованому Криму.

16 вересня того ж року зловмисник виконав завдання - вбив майора Івана Мамчура у під’їзді його будинку.

Контррозвідники української спецслужби затримали агента ФСБ РФ 17 листопада 2016 року під час перетину російсько-українського кордону.

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Співробітники СБУ днями затримали 43-річного мешканця Костянтинівки на Донеччині, який воював проти ЗСУ на боці проросійських бойовиків. У містянина виявили цілий схрон боєприпасів.


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