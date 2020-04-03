Екс-співробітника МВС України засудили за співпрацю з російською ФСБ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України.
2 квітня 2020 року набрав законної сили вирок, яким Рівненський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі агента ФСБ РФ Олега Смородінова. Колишнього співробітника органів МВС України визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада.
СБУ встановила, що раніше двічі судимий етнічний росіянин Смородінов у січні-лютому 2016 року був завербований співробітником ФСБ РФ Максимом Живилом. Представник спецслужби країни-агресора поставив агенту завдання щодо встановлення місць проживання і роботи окремих військовослужбовців ЗС України із числа учасників АТО/ООС та учасників російсько-грузинського конфлікту в 2008 році. Зібрані розвіддані Смородінов викладав в окремих звітах, які передавав куратору на оптичних дисках на території РФ.
Задокументовано, що у липні 2016 року Смородінов отримав завдання виїхати до України та вбити колишнього військового, працівника Рівненського слідчого ізолятора. За виконання співробітник ФСБ обіцяв влаштувати його на роботу в поліцію в тимчасово анексованому Криму.
16 вересня того ж року зловмисник виконав завдання - вбив майора Івана Мамчура у під’їзді його будинку.
Контррозвідники української спецслужби затримали агента ФСБ РФ 17 листопада 2016 року під час перетину російсько-українського кордону.
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