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Ірина Федоляк
Журналіст
03 квітня 2020, 12:54 1

На Чернігівщині троє чоловіків викачували нафту із недіючої свердловини

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03 квітня 2020, 12:54 1
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У Бахмацькому районі троє місцевих викачували нафтову суміш зі свердловини, яку закрили у 2006 році
Фото: Поліція Чернігівської області
У Бахмацькому районі троє місцевих викачували нафтову суміш зі свердловини, яку закрили у 2006 році

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Чернігівської області.

Як встановили правоохоронці, 1 квітня біля с. Варварівка Бахмацького району троє жителів області за допомогою помпи переливали нафтову суміш із свердловини до вкопаного тут же резервуару ємністю близько 23 кубічних метрів. Далі сировину перекачували до імпровізованого нафтовозу на базі мікроавтобуса.

Поліція вилучила автомобіль на іноземній реєстрації, помпу, дві ємності об’ємом близько 1 кубічного метра кожна. Відібрані зразки направлені на експертизу.

Раніше власником свердловини було комерційне підприємство, діяльність якого припинено наприкінці 2009 року. Спецдозвіл на буріння, дослідження та експлуатацію свердловини було анульовано ще раніше, у 2006 році.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу (порушення правил охорони або використання надр). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

Триває досудове розслідування.

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