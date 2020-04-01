Закарпаття: у ромському таборі сталася перестрілка

Двоє ромів боролися за лідерство над табором

Ромський табір. Фото: Мукачево.нет

Двоє ромів боролися за лідерство над табором

Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола, інформує RegioNews.

"На Мукачівщині знову стрілянина. О 16 годині перестрілка в ромському таборі. Стрілялись один із лідерів табору Кароль Горват на прізвисько "Горбатий" та інший ром Ярослав Чава. Боролись за лідерство над табором. За моєю інфою контроль над табором через Горвата намагався встановити Олександр Шавром на кримінальне прізвисько "Джані"", - йдеться в дописі.

Журналіст повідомляє, що чоловіки між собою не домовились і почали стрілятись. Двоє ромів отримали поранення в плечі і стегна.

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