Закарпаття: у ромському таборі сталася перестрілка
Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола, інформує RegioNews.
"На Мукачівщині знову стрілянина. О 16 годині перестрілка в ромському таборі. Стрілялись один із лідерів табору Кароль Горват на прізвисько "Горбатий" та інший ром Ярослав Чава. Боролись за лідерство над табором. За моєю інфою контроль над табором через Горвата намагався встановити Олександр Шавром на кримінальне прізвисько "Джані"", - йдеться в дописі.
Журналіст повідомляє, що чоловіки між собою не домовились і почали стрілятись. Двоє ромів отримали поранення в плечі і стегна.
Нагадаємо, на Закарпатті один з ватажків злочинного угруповання є депутатом райради. СБУ затримала угруповання, учасників якого підозрюють у вимаганні та інших важких злочинах. Один із ватажків - депутат Свалявської районної ради.
На Закарпатті мало не згоріла Долина Нарцисів. На території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря трапилася масштабна пожежа.
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