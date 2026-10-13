Танцівниця Ілона Гвоздьова потрапила під російський обстріл

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Танцівниця Ілона Гвоздьова опинилась в епіцентрі небезпечної ситуації. Вона була в авто, коли збивали російський дрон

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як згадує танцівниця, російський дрон був на критично малій висоті. Засоби, якими його намагались знищити, пролітали зовсім поруч із її автомобілем. У моменті вона змогла зберегти самовладання, але потім сталась реакція.

"Я відчула шалену гостру реакцію на стрес. На перехресті я не розгубилася, а потім, коли зупинилася, відчула, що моє тіло все тремтить і взагалі мене не слухається. Подзвонила чоловіку, який допоміг мене стабілізувати — просто відволікаючи іншими розмовами", - каже Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, раніше підприємиця Світлана Павелецька розповіла про удар ворога по її підприємству. Йдеться про склад, де зберігаються книги видавництва, в якому Світлана є співвласницею.