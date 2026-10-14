Журналістка Аліна Доротюк зізналась, скільки витрачає на життя

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Журналістка Аліна Доротюк розповіла, скільки вона заробляє щомісяця. За її словами, дохід залежить від рекламних інтеграцій і монетизації її контенту

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Аліни Доротюк, вона може витрачати тисячі доларів на власні потреби. Однак вона не любить детально записувати облік кожної покупки. Частину доходів вона просто відкладає.

"По-різному, як заходить реклама і як приходить монетизація, але від п’яти тисяч доларів", - описала Аліна Доротюк свій щомісячний дохід.

За її словами, найбільше вона витрачає на утримання автомобіля, пальне, продукти та одяг. Проте інколи дні народження, подарунки та допомога родичам можуть збільшити бюджет до 2–3 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця.