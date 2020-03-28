На Закарпатті мало не згоріла Долина Нарцисів
На території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря трапилася масштабна пожежа
На території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря трапилася масштабна пожежа
Про це повідомляє УДСНС Закарпатської області, пише RegioNews.
Як зазначають рятувальники, повідомлення про загорання сухої трави та чагарників на території Карпатського біосферного заповідника "Долина Нарцисів" хустські бійці ДСНС отримали вчора, 27 березня, близько 16:35.
Пожежу гасили протягом трьох годин.
На щастя, одне із природніх див Закарпаття вдалось врятувати.
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