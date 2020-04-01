На Закарпатті поранили чоловіка та забрали у нього 800 тисяч гривень

Двоє зловмисників вчинили розбій та замах на вбивство в селі Яноші Берегівського району

Фото: Поліція Закарпаття

Двоє зловмисників вчинили розбій та замах на вбивство в селі Яноші Берегівського району

Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Закарпатській області.

Вчора, 31 березня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в с. Яноші Берегівського району. Як з’ясувалося, група невідомих напала на місцевого жителя. Нападники з пістолетом із глушником та розкладним ножем були у верхньому одязі з капюшонами, приховали обличчя медичними масками.

Чоловік саме виїжджав з власного подвір’я. Злочинці погрожували потерпілому зброєю, потім здійснили серію пострілів в його сторону. Забрали сумку з готівкою понад 800 тисяч гривень та зникли в невідомому напрямку. Потерпілого з вогнепальним пораненням доставлено до місцевої лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Злочинці спалили автівку, на якій пересувалися під час нападу.

Оперативникам вдалося встановити причетних осіб. Йдеться про двох чоловіків – жителів міста Мукачево та Іршавського району.

Їм оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 - п.6 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство, вчинений з корисливих мотивів та розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці вживають всіх необхідних заходів для затримання підозрюваних.

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