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Ірина Федоляк
Журналіст
02 квітня 2020, 17:12 8

Закарпаття: депутат райради відсидить 60 днів в СІЗО за рекет

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02 квітня 2020, 17:12 8
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Затриманий є депутатом Свалявської райради від партії "Відродження"
Фото: УСБУ
Затриманий є депутатом Свалявської райради від партії "Відродження"

Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола, інформує RegioNews.

"Депутату райради Миколі Сацику - 60 днів СІЗО за "рекет". Щойно суд прийняв рішення і обрав міру запобіжного заходу депутату Свалявської районної ради Миколі Сацику у вигляді 60 днів тримання під вартою без права застави", - йдеться в дописі.

Сацик депутат райради від партії "Відродження".

31 березня на Закарпатті СБУ затримала угруповання, учасників якого підозрюють у вимаганні та інших важких злочинах. Один із ватажків - депутат Свалявської районної ради.

За попередньою версією слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали у громадян гроші. Обкладаючи "даниною" представників комерційних структур, вони "вибивали" неіснуючі борги, при цьому застосовували психологічний тиск і фізичне насильство.

Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками угруповання 24 тисяч доларів США від місцевого мешканця.

Пізніше в СБУ повідомили, що двом із восьми учасників злочинного угруповання погоджено підозру у вимаганні, іншим шести – у незаконному збуті наркотичних речовин. Шістьом особам вручено повідомлення про підозру. Встановлюється місцезнаходження ще двох осіб, які підозрюються у наркоторгівлі.

Нагадаємо, на Закарпатті у ромському таборі сталася перестрілка. Двоє ромів боролися за лідерство над табором.

На Закарпатті поранили чоловіка та забрали у нього 800 тисяч гривень. Двоє зловмисників вчинили розбій та замах на вбивство в селі Яноші Берегівського району.

На Закарпатті мало не згоріла Долина Нарцисів. На території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря трапилася масштабна пожежа.

На Закарпатті встановлять пункти пропуску на перевалах та автошляхах. До 24 квітня в області введено надзвичайну ситуацію.

В Ужгороді автомобіль місцевого депутата облили фарбою.


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