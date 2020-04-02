Закарпаття: депутат райради відсидить 60 днів в СІЗО за рекет
Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола, інформує RegioNews.
"Депутату райради Миколі Сацику - 60 днів СІЗО за "рекет". Щойно суд прийняв рішення і обрав міру запобіжного заходу депутату Свалявської районної ради Миколі Сацику у вигляді 60 днів тримання під вартою без права застави", - йдеться в дописі.
Сацик депутат райради від партії "Відродження".
31 березня на Закарпатті СБУ затримала угруповання, учасників якого підозрюють у вимаганні та інших важких злочинах. Один із ватажків - депутат Свалявської районної ради.
За попередньою версією слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали у громадян гроші. Обкладаючи "даниною" представників комерційних структур, вони "вибивали" неіснуючі борги, при цьому застосовували психологічний тиск і фізичне насильство.
Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками угруповання 24 тисяч доларів США від місцевого мешканця.
Пізніше в СБУ повідомили, що двом із восьми учасників злочинного угруповання погоджено підозру у вимаганні, іншим шести – у незаконному збуті наркотичних речовин. Шістьом особам вручено повідомлення про підозру. Встановлюється місцезнаходження ще двох осіб, які підозрюються у наркоторгівлі.
Нагадаємо, на Закарпатті у ромському таборі сталася перестрілка. Двоє ромів боролися за лідерство над табором.
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