На Закарпатье группа цыган требовала деньги у гастарбайтеров
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины в Закарпатской области.
По версии следствия, в группу входило пятеро представителей одного из нацменьшинств региона. Злоумышленники фиксировали возвращение местных жителей из-за границы и требовали у них деньги якобы на "поддержку" заключенных участников группировки. В случае отказа, они угрожали гражданам и членам их семей физической расправой.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группировки более тысячи евро и 7,5 тысяч долларов США от двух жителей области.
Задержали злоумышленников в Береговском районе в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части суммы от потерпевших.
Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств их противоправной деятельности. Проверяется причастность лидера группировки и двух его сообщников к организации погрома, который состоялся 1 апреля этого года в одном из населенных пунктов с компактным проживанием этой же нацменьшинства в Мукачевском районе. В результате нападения двое человек получили огнестрельные ранения.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Закарпатье этническую преступную группировку, участники которой занимались...Опубликовано Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Пятница, 3 апреля 2020 г.
Напомним, 1 апреля на Закарпатье в ромском лагере произошла перестрелка. Двое цыган боролись за лидерство над лагерем.
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