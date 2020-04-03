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Ирина Федоляк
Журналист
03 апреля 2020, 18:38 16

На Закарпатье группа цыган требовала деньги у гастарбайтеров

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03 апреля 2020, 18:38 16
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Сотрудники СБУ разоблачили этническую преступную группировку, участники которой занимались разбоем и вымогательством денег от граждан, которые возвращались из-за границы во время карантина
Фото, видео: СБУ
Сотрудники СБУ разоблачили этническую преступную группировку, участники которой занимались разбоем и вымогательством денег от граждан, которые возвращались из-за границы во время карантина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины в Закарпатской области.

По версии следствия, в группу входило пятеро представителей одного из нацменьшинств региона. Злоумышленники фиксировали возвращение местных жителей из-за границы и требовали у них деньги якобы на "поддержку" заключенных участников группировки. В случае отказа, они угрожали гражданам и членам их семей физической расправой.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группировки более тысячи евро и 7,5 тысяч долларов США от двух жителей области.

Задержали злоумышленников в Береговском районе в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части суммы от потерпевших.

Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств их противоправной деятельности. Проверяется причастность лидера группировки и двух его сообщников к организации погрома, который состоялся 1 апреля этого года в одном из населенных пунктов с компактным проживанием этой же нацменьшинства в Мукачевском районе. В результате нападения двое человек получили огнестрельные ранения.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Закарпатье этническую преступную группировку, участники которой занимались...

Опубликовано Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Пятница, 3 апреля 2020 г.

Напомним, 1 апреля на Закарпатье в ромском лагере произошла перестрелка. Двое цыган боролись за лидерство над лагерем.

На Закарпатье один из главарей преступной группировки является депутатом райсовета. СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях.

Задержанный депутат райсовета отсидит 60 дней в СИЗО за рэкет. Он является депутатом Свалявского райсовета от партии "Возрождение".

На Закарпатье ранили мужчину и забрали у него 800 тысяч гривен. Двое злоумышленников совершили разбой и покушение на убийство в селе Яноши Береговского района.

На Закарпатье едва не сгорела Долина Нарциссов. На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар.

На Закарпатье установят пункты пропуска на перевалах и дорогах. До 24 апреля в области введено чрезвычайную ситуацию.


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