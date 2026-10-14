Російські удари по Київщині: пошкоджені 22 об'єкти
Упродовж доби ворог продовжував атакувати Київську область ударними дронами, а вночі застосував і балістичне озброєння
Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Під ударом опинилися цивільні об'єкти, енергетика, житло, склади, виробництва та заклади торгівлі. Внаслідок атак травмована одна людина, загалом пошкоджені 22 об'єкти.
- Бучанський район: пошкоджені 19 об'єктів, серед яких складські, нежитлові та виробничі приміщення, приватне домоволодіння, заклади торгівлі, інфраструктура та три автомобілі.
- Обухівський район: пошкоджений інфраструктурний об'єкт.
- Бориспільський район: пошкоджень зазнали заклад дошкільної освіти та приватне домоволодіння.
На місцях працюють усі оперативні служби, які ліквідовують наслідки ворожих ударів.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення.
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