Фото: Перцовський

У ніч на 14 жовтня російські війська здійснили чергову серію ударів по залізничній інфраструктурі України. Під ворожим вогнем опинилися Харківщина, Київщина, Вінниччина, Хмельниччина та Тернопільщина

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає RegioNews.

Росіяни намагаються знищити ключові елементи транспортної мережі: локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали, станції та рухомий склад. Внаслідок ударів виникали проблеми з енергопостачанням, а рух на ключових напрямках блокувався через пошкодження габаритів. Завдяки організованим альтернативним маршрутам рух вдалося швидко забезпечити.

На щастя, обійшлося без людських втрат і постраждалих. Матеріальні збитки – суттєві, профільні фахівці розпочали відновлювальні роботи ще від самого ранку.

Нагадаємо, увечері 13 жовтня та вночі російські війська атакували Хмельниччину безпілотниками. Горіли підприємства, АЗС та будинок, є постраждалі.