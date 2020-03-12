У Миколаєві не закриють розважальні центри і театри через коронавірус

У Миколаєві кінотеатри, театри і концертні зали продовжать роботу, не дивлячись на всеукраїнський карантин

Фото: скрін з відео

У Миколаєві кінотеатри, театри і концертні зали продовжать роботу, не дивлячись на всеукраїнський карантин

Про це повідомляє Regionews з посиланням на НикВести.

Так, в Миколаєві карантин передбачає тимчасове закриття навчальних закладів, обмеження у проведенні масових заходів (від 200 осіб), припинення авіасполучення з деякими країнами.

У свою чергу, на брифінгу в четвер, 12 березня, мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що влада рекомендувала розважальним комплексам не проводити масові заходи, однак, наполягати і забороняти цього людям вони не мають права.

"Ми вважаємо, що сьогодні існує ризик захворювання, ми рекомендували театрам та іншим не проводити заходи. Знову таки, якщо люди переживають із цього приводу, вони мають право не відвідувати ті чи інші заходи, не ходити в театри, кінотеатри, на концерти. Ми в жодному разі не можемо їм заборонити. Деякі концерти вже переносяться, скасовуються, квитки здаються, - сказав Олександр Сєнкевич.

У той же час, в адміністрації кінотеатрів "Піонер", "Батьківщина" і "Multiplex" заявили, що не планують припиняти роботу через карантин.

За словами співробітників, жодних доручень щодо обмеження роботи кінотеатрів не надходило.

Зокрема, в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії повідомили, що на час карантину для відвідувачів буде відкрито малу залу. Питання з проведенням заходів у великій залі театру знаходиться під питанням.

"На малій сцені всього 60 місць. Вони (вистави та концерти - ред.) відбудуться за будь-яких обставин. А стосовно великої сцени проходить засідання, вирішується питання", - зазначили в театрі.

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Нагадаємо, вчора, 11 березня, Кабінет Міністрів оголосив карантин на території всієї країни.

Пізніше Міністерство освіти і науки офіційно повідомила навчальним закладам про тритижневий карантин з 12 березня до 3 квітня.

11 березня голова ВР Дмитро Разумков скасував народним депутатам закордонні відрядження у зв'язку з поширенням коронавіруса у світі.

Крім того, за порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами.

Станом на 10 березня коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.