На Вінниччині у чоловіка вперше запідозрили коронавірус
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Ріа-Козятин.
Про те, що чоловіка помістили до лікарні, 12 березня повідомив завідувач козятинського міжрайонного відділу лабораторних досліджень Леонід Ящук.
1 березня чоловік приїхав із Німеччини, до Козятина навідати матір. А вже 9 березня відчув себе зле - стало важко дихати. До 12 березня намагався лікуватися засобами народної медицини і лише сьогодні звернувся за допомогою до медиків.
Хворого госпіталізували до ЦРЛ з підозрою на коронавірус. У нього вже взяли усі необхідні аналізи та проводять лабораторні дослідження. Чоловіка планують госпіталізувати до інфекційного відділення вінницької лікарні.
Як інформували RegioNews раніше, МЗС України разом з Міністерством інфраструктури починає підготовку другої хвилі евакуації своїх громадян із Китаю.
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