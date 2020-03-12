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12 березня 2020, 13:58 12

На Вінниччині у чоловіка вперше запідозрили коронавірус

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12 березня 2020, 13:58 12
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У Козятині госпіталізували чоловіка із підозрою на смертельно небезпечну хворобу
Фото:depositphotos
У Козятині госпіталізували чоловіка із підозрою на смертельно небезпечну хворобу

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Ріа-Козятин.

Про те, що чоловіка помістили до лікарні, 12 березня повідомив завідувач козятинського міжрайонного відділу лабораторних досліджень Леонід Ящук.

1 березня чоловік приїхав із Німеччини, до Козятина навідати матір. А вже 9 березня відчув себе зле - стало важко дихати. До 12 березня намагався лікуватися засобами народної медицини і лише сьогодні звернувся за допомогою до медиків.

Хворого госпіталізували до ЦРЛ з підозрою на коронавірус. У нього вже взяли усі необхідні аналізи та проводять лабораторні дослідження. Чоловіка планують госпіталізувати до інфекційного відділення вінницької лікарні.

Як інформували RegioNews раніше, МЗС України разом з Міністерством інфраструктури починає підготовку другої хвилі евакуації своїх громадян із Китаю.


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