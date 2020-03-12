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12 березня 2020, 14:24 3

На Кіровоградщині студентів виганяють з гуртожитків

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12 березня 2020, 14:24 3
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Місцеві чиновники, борючись з епідемією коронавируса, вирішили відправити їх по домівках
Фото:depositphotos
Місцеві чиновники, борючись з епідемією коронавируса, вирішили відправити їх по домівках

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

Про те, що студенти мають залишити гуртожитки, повідомив начальник освiти й науки Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський.

Також він додав, що iноземнi студенти можуть залишатися у гуртожитках. Це розпорядження не стосуються і дітей-сиріт. Вони перебуватимуть під опікою персоналу.

Нагадаємо, що з 12 березня на більшості території України вводиться карантин, який триватиме до 3 квітня. Уряд України прийняв таке рішення, аби убезпечити українців від пандемії коронавірусу.

Як інформували RegioNews раніше, у Козятині Вінницької області госпіталізували чоловіка із підозрою на смертельно небезпечну хворобу - атипову пневмонію, яку викликає коронавірус.


Коронавирус коронавірус карантин Кировоградская область Кропивницкий Кропивницький Кіровоградська область
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