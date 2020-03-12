Не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса

Во время карантина христианам советуют воздерживаться от физического контакта с иконами и при признаках болезни не посещать храмы

Фото УГКЦ

Во время карантина христианам советуют воздерживаться от физического контакта с иконами и при признаках болезни не посещать храмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент информации УГКЦ.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав объясняет, что церковь будет выполнять распоряжения государственной и местной власти и санитарных служб.

Одновременно просит граждан ответственно относиться к мерам безопасности, сохраняя при этом спокойствие.

"Мы обязаны придерживаться всех правил, которые вытекают из определенных распоряжений органов государственной власти. Кроме этого, призываем людей пожилого возраста и родителей с маленькими детьми оставаться дома, ведь они находятся в зоне наибольшего риска", - отмечает глава.

Митрополит Мукачевский и Ужгородский, Высокопреосвященнейший Феодор заверил, что даже из-за угрозы эпидемии коронавируса литургическое жизни в храмах и обителях епархии меняться не будет.

"Церковь наоборот призывает верующих участвовать в святых таинствах. Причастие не только не повредит, а, наоборот, оно укрепляет, дает возможности телесно и духовно преодолевать все жизненные испытания и исцелять человека. Предостерегаем вас от того, что всякое пренебрежение и унижение к святым животворящим Таинам Тела и Крови Господних, которые подаются со Святой Чаши, является грехом и скептическим домыслом", - говорит священник.

Митрополит Тернопольско-Зборовский Василий призывает в храмах воздерживаться от целования и физического контакта с иконами, ведь инфицирование происходит через рот, глаза и ноздри, говорится в видеокомментарии пресс-службы изданию Файне місто.

К причастию рекомендуют приступать с широко открытыми устами. Люди с кашлем и другими симптомами заболевания должны воздержаться от похода на богослужения, чтобы не подвергать опасности других. Они могут слушать трансляции богослужений по радио. Воскресное посещение церкви является обязательным, но если человек имеет подозрение на заболевание, то может обойтись теле- или радиотрансляцией.

Вживую: УГКЦ советует не целовать икон и ограничить посещение церкви Оперативная информация!!! УГКЦ советует не целовать икон и быть осторожными во время посещения церкви Опубликовано Файне місто Четверг, 12 марта 2020 г.

Напомним, правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире.

Кроме того, часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19.

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