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24 липня 2025, 10:40

Ліквідація НАБУ та САП: сенатори США закликали Україну "не підривати боротьбу з корупцією"

24 липня 2025, 10:40
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фото: picture-alliance/dpa
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Сенатори США – демократка і член Комітету Сенату з міжнародних відносин Джин Шахін та республіканець Ліндсі Грем – розкритикували ухвалення в Україні закону, що "підриває" незалежність НАБУ та САП

Відповідну заяву вони оприлюднили на сайті Комітету Сенату США з питань міжнародних відносин.

Сенатори Шахін та Грем зауважили, що Україна зробила величезні кроки у своїй антикорупційній програмі з часів Революції Гідності. Однак, боротьбу з корупцією потрібно продовжувати.

"Примітно, що цей прогрес було досягнуто, поки Україна боролася проти агресії Росії, що є свідченням надзвичайної волі українського народу. Ми побоюємося, що нещодавнє прийняття Верховною Радою закону, підписаного президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", – йдеться в офіційній заяві.

Сенатори зауважують, що "одним із найпоширеніших аргументів для припинення підтримки України є те, що вона переповнена корупцією".

"Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу в цьому напрямку, і закликаємо уряд утриматися від будь-яких дій, які підривають цей прогрес. Продовжується значна двопартійна підтримка України та згода з тим, що в інтересах України – і в наших власних – відповідати очікуванням її громадян та забезпечувати, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США", – наголосили сенатори США.

Скандал із НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.

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