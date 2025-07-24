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24 липня 2025, 03:55

США продасть Україні два пакети військової допомоги

24 липня 2025, 03:55
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Ілюстративне фото
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Вперше США ухвалили продаж для України двох пакетів військової допомоги. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Пентагон та Держдеп США схвалили продаж двох пакетів військової допомоги Україні. Йдеться про суму близько 322 мільйона доларів.

Зокрема, 172 мільйона доларів спрямовані на системи протиповітряної оборони HAWK Phase III та їх обслуговування, включно з вантажівками, запчастинами, ремонтом та навчанням.

Ще 150 мільйонів доларів спрямовано на обладнання для ремонту та технічного обслуговування бойових машин піхоти Bradley.

Нагадаємо, раніше видання ABC News писало, що є ймовірність, що Путін піде на поступки перед Трампом. Проте, вважають західні аналітики, це станеться лише тоді, якщо президент США продовжить надавати Україні значну кількість зброї, це свідчитиме про важливі зміни.

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