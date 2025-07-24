Ликвидация НАБУ и САП: сенаторы США призвали Украину "не подрывать борьбу с коррупцией"

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Сенаторы США – демократ и член Комитета Сената по международным отношениям Джин Шахин и республиканец Линдси Грэм – раскритиковали принятие в Украине закона, "подрывающего" независимость НАБУ и САП

Соответствующее заявление они обнародовали на сайте Комитета Сената США по международным отношениям, передает RegioNews.

Сенаторы Шахин и Грэм отметили, что Украина сделала огромные шаги в своей антикоррупционной программе со времен Революции Достоинства. Однако борьбу с коррупцией нужно продолжать.

"Примечательно, что этот прогресс был достигнут, пока Украина боролась против агрессии России, что является свидетельством чрезвычайной воли украинского народа. Мы опасаемся, что недавнее принятие Верховной Радой закона, подписанного президентом Зеленским, подрывает значительную часть этого прогресса и противоречит огромному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан и международного сообщества", – говорится в официальном заявлении.

Сенаторы отмечают, что "одним из распространенных аргументов для прекращения поддержки Украины является то, что она переполнена коррупцией".



"Мы признаем, что Украина продолжает добиваться прогресса в этом направлении, и призываем правительство воздержаться от любых действий, подрывающих этот прогресс. Продолжается значительная двухпартийная поддержка Украины и согласие с тем, что в интересах Украины – и в наших собственных – отвечать ожиданиям ее граждан и обеспечивать, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США", – подчеркнули сенаторы США.

Read:@SenatorShaheen and @LindseyGrahamSC's statement after the passage of a law that will undermine Ukraine's critical anti-corruption institutions, including the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office pic.twitter.com/NNREy0X60u — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) July 23, 2025

Скандал с НАБУ и САП

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все же подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил, что власть услышала мнение людей. Поэтому в ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.