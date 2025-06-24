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24 червня 2025, 17:00

Ракетні війська ЗСУ успішно атакували російську нафтобазу "Атлас"

24 червня 2025, 17:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 23 червня Сили оборони України атакували нафтобазу "Комбінат "Атлас" у Ростовській області РФ. На важливому об’єкті російських загарбників виникла пожежа

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Спецоперацію виконали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з Ракетними військами та артилерією.

"Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що РФ використовує Комбінат "Атлас" для забезпечення пально-мастильними матеріалами своїх військ, задіяних на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони атакували російський завод у Єлабузі, що виробляє ударні БпЛА.

Також повідомлялося, що в листопаді 2024 року ЗСУ вже били по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області РФ.

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