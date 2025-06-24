Російська армія запустила по Україні майже сотню БпЛА: скільки збила ППО
У ніч на 24 червня Росія атакувала Україну 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed:
- 63 — збито вогневими засобами ураження,
- 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях.
Нагадаємо, окупанти споряджають дрони-камікадзе типу "Шахед" спеціальною горючою речовиною - в'язкою рідиною, яка здатна горіти навіть у піску.
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