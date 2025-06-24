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24 июня 2025, 17:00

Ракетные войска ВСУ успешно атаковали российскую нефтебазу "Атлас"

24 июня 2025, 17:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 23 июня Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Комбинат "Атлас" в Ростовской области РФ. На важном объекте российских захватчиков возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперацию выполнили подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией.

"Подтверждены достижения наших средств поражения района цели. Зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ использует Комбинат "Атлас" для обеспечения горюче-смазочными материалами своих войск, задействованных на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Напомним, недавно Силы обороны атаковали российский завод в Елабуге, производящий ударные БпЛА.

Также сообщалось, что в ноябре 2024 года ВСУ уже били по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ.

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