Бійці СБУ показали, як нищать на полі бою російську техніку та піхоту

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Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Для ефективного знищення загарбників бійці застосовують безпілотники.

"Дрони спецпризначенців СБУ ― небесна кара для окупантів. Лише за два тижні понад 860 окупантів вже відчули на собі, що означає точність операторів FPV-дронів ЦСО "А" СБУ", ― йдеться в повідомленні.