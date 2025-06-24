Бійці СБУ показали, як нищать на полі бою російську техніку та піхоту
Воїни Центру спецоперацій "А" СБУ безжально нищать техніку та піхоту ворога на найгарячіших напрямках фронту
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Для ефективного знищення загарбників бійці застосовують безпілотники.
"Дрони спецпризначенців СБУ ― небесна кара для окупантів. Лише за два тижні понад 860 окупантів вже відчули на собі, що означає точність операторів FPV-дронів ЦСО "А" СБУ", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Запоріжжі розвідники знищили залізничні цистерни з пальним окупантів.
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