Сили оборони вдарили по російській нафтобазі "Атлас": виникли пожежі

скріншот із відео

У ніч на 29 листопада Сили оборони України атакували нафтобазу "Атлас" у Ростовській області РФ. Виникли пожежі

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"В результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкту, фіксується щонайменше два осередки займання", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влітку 2024 року Сили оборони вже били по цій нафтобазі. До слова, "Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Нагадаємо, 25 листопада Сили оборони атакували низку важливих об'єктів ворога у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Зафіксовані влучання та пожежі.

Як відомо, 19 листопада Сили оборони України вперше в історії вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS по військовому об'єкту на території Росії. Йдеться про арсенал з боєприпасами 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.