Сили оборони атакували російський завод у Єлабузі, що виробляє ударні БпЛА
У неділю, 15 червня, Сили оборони України атакували важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії у Єлабузі, що в республіці Татарстан. Уражено потужності з виробництва БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Удару завдали підрозділи Сил спеціальних Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Зазначається, що цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 12 червня ЗСУ атакували завод електроніки під Москвою.
Раніше Сили оборони атакували російський завод, де виготовляли антени для "шахедів" та КАБів в місті Чєбоксари на території Чуваської республіки.