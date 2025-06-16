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16 червня 2025, 00:15

Сили оборони атакували російський завод у Єлабузі, що виробляє ударні БпЛА

16 червня 2025, 00:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У неділю, 15 червня, Сили оборони України атакували важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії у Єлабузі, що в республіці Татарстан. Уражено потужності з виробництва БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удару завдали підрозділи Сил спеціальних Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Зазначається, що цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня ЗСУ атакували завод електроніки під Москвою.

Раніше Сили оборони атакували російський завод, де виготовляли антени для "шахедів" та КАБів в місті Чєбоксари на території Чуваської республіки.

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