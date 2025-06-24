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24 червня 2025, 15:10

Евакуюють і мінують: ЗСУ отримали на озброєння броньованих роботів DODGER

24 червня 2025, 15:10
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс "DODGER" українського виробництва

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

У відомстві зауважили, що цей український роботизований комплекс є багатофункціональним. "Спритник" (переклад назви "DODGER" з англійської мови) може евакуювати поранених із поля бою та мінувати визначені ділянки місцевості.

"Попри компактні розміри та невисокий силует, "DODGER" може доставляти чверть тони корисного навантаження. Крім того, цей наземний робот має бронезахист корпусу від куль та уламків", — заявили в Міноборони.

Нагадаємо, днями арсенал ЗСУ поповнив багатофункціональний безпілотний наземний комплекс "TERMIT" українського виробництва.

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