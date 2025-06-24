Евакуюють і мінують: ЗСУ отримали на озброєння броньованих роботів DODGER

фото: Міністерство оборони України

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

У відомстві зауважили, що цей український роботизований комплекс є багатофункціональним. "Спритник" (переклад назви "DODGER" з англійської мови) може евакуювати поранених із поля бою та мінувати визначені ділянки місцевості.

"Попри компактні розміри та невисокий силует, "DODGER" може доставляти чверть тони корисного навантаження. Крім того, цей наземний робот має бронезахист корпусу від куль та уламків", — заявили в Міноборони.