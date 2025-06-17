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Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії. Зокрема, це компанії, які постачають РФ електроніку

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти РФ. Ці санкції спрямовані проти чотирьох осіб, шести організацій та 20 суден. Важливо, що йдеться про нафтові танкери, морські компанії та постачальників товарів до РФ (зокрема, електроніки).

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні Велика Британія запровадила санкції проти понад 2 300 осіб, організацій та суден.

Нагадаємо, раніше Велика Британія запровадила проти РФ 100 нових санкцій. Ці санкції обмежать постачання російських систем озброєння — зокрема, ракети "Іскандер".