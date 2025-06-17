Иллюстративное фото

Великобритания объявила о новых санкциях против России. В частности, это компании, поставляющие РФ электронику

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ. Эти санкции направлены против четырех человек, шести организаций и 20 судов. Важно, что речь идет о нефтяных танкерах, морских компаниях и поставщиках товаров в РФ (в частности, электроники).

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине Великобритания ввела санкции против более 2 300 человек, организаций и судов.

Напомним, ранее Великобритания ввела против РФ 100 новых санкций. Эти санкции ограничат поставки российских систем вооружения - в частности, ракеты "Искандер".