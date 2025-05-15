"Путін стоїть на заваді миру": британський прем'єр звинуватив диктатора РФ у саботажі переговорів про мир в Україні
Російський диктатор Путін так і не прилетів до Туреччини на переговори про мир. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що саме через очільника Кремля затримається припинення вогню
Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Він звинуватив російського диктатора Путіна у саботажі мирних зусиль після того, як той не прилетів у Туреччину для переговорів з Україною.
"Саме через Путіна затримується припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила, що готова до 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді миру", - наголосив Стармер.
Нагадаємо, що в Туреччині все ж відбудуться переговори між українською та російською делегаціями. Проте Володимира Зеленського там не буде. Президент України підкреслив, що якщо Путін не прилетів — то йому та голові СБУ, начальнику Генштабу там робити нічого.