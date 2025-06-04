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04 червня 2025, 23:30

Велика Британія оголосила про рекордну допомогу Україні: що входить

04 червня 2025, 23:30
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Представники британського уряду оголосили про рекордний пакет підтримки для України. Крім фінансової допомоги, це також дрони та боєприпаси

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Велика Британія оголосила про рекордний пакет допомоги. Зокрема, це:

  • 100 000 дронів для українських Сил оборони до кінця 2025-го — у 10 разів більше, ніж минулого року, з рекордними інвестиціями 350 млн фунтів стерлінгів;
  • 140 000 артилерійських боєприпасів, які уже доставлено;
  • 247 млн фунтів стерлінгів — на підготовку українських військових.

Загальна сума допомоги від Великої Британії цьогоріч вже становить 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, це безпрецедентна допомога, яка рятує життя й посилює нашу армію.

"Щиро вдячний нашим британським друзям та особисто Державному секретарю з оборони Джону Гілі за стратегічне лідерство, рішучість і непохитну солідарність з Україною", - каже очільник Міноборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина виділяє допомогу Україні в розмірі 400 мільйонів євро. Ці гроші будуть спрямовані на виробництво українських дронів.

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