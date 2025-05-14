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14 травня 2025, 16:30

"Задушити економіку РФ": Франція та США готують вбивчі санкції проти Москви

14 травня 2025, 16:30
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15 травня представники Франції та США вже обговорюватимуть запровадження нових санкцій проти РФ. Очікується, що ці обмеження будуть сильніші за попередні

Про це повідомляє Lefigaro, передає RegioNews.

У Туреччині 15 травня зустрінуться міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та сенатор США Ліндсі Грем. Головною темою їхньої зустрічі стане новий пакет санкцій проти Росії. Зазначається, що американський сенатор вже розробив "потужний пакет скнкцій". Зокрема, йдеться про 500% мита на імпорт російської нафти.

"Росія знайшла способи обійти блокаду, запроваджену Європою і США, тому потрібно перекрити кран таким чином, щоб схопити Росію за горло", - каже Жан-Ноель Барро.

За словами французького міністра, попередні санкції не зупинили війну в Україні, а значить — ЄС та США повинні запровадити такі обмеження, які могли б "назавжди задушити російську економіку".

Нагадаємо, що 15 травня в Стамбулі може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна. Дональд Трамп казав про ймовірність його присутності, але офіційних підтверджень ще немає. Наразі відомо, що від США до Туреччини полетять його спецпредставники Стів Віткофф та Кіт Келлог. При цьому у Кремлі не захотіли називати своїх представників заздалегідь.

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