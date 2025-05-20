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Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти РФ. На цей раз це торкнулось тіньового флоту Москви

Про це йдеться на порталі британського уряду, передає RegioNews.

Велика Британія запровадила проти РФ 100 нових санкцій. Це стосується, зокрема, військового, енергетичного та фінансового секторів, а також тих, хто веде інформаційну війну проти України. Важливо, що нові санкції обмежать ланцюги постачання російських систем озброєння — зокрема, ракети "Іскандер".

"Велика Британія раніше запровадила санкції проти Адміністрації соціалістичної партії та кількох її лідерів у 2024 році. Зараз ми націлені на всі рівні організації", - йдеться в заяві британського уряду.

Також стало відомо, що ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Це підтвердила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас. Вона уточнила, що нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції казав про те, що очікуються санкції, які сильніші за попередні. За його словами, РФ знайшла способи обійти блокаду, запроваджену Європою і США, а значить — потрібно "перекрити кран таким чином, щоб схопити Росію за горло".