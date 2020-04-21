ВООЗ: COVID-19 походить від тварин і не має ознак лабораторних маніпуляцій

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що всі дані свідчать про те, що новий коронавірус виник у кажанів у Китаї наприкінці минулого року

Фото:pixabay

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що всі дані свідчать про те, що новий коронавірус виник у кажанів у Китаї наприкінці минулого року

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