ВООЗ: COVID-19 походить від тварин і не має ознак лабораторних маніпуляцій
Також ВООЗ зазначили, що ним не маніпулювали і не створювали у лабораторних умовах, повідомляє RegioNews, з посиланням на "Радіо Свобода”.
"Всі наявні дані свідчать про те, що вірус має тваринне походження", – сказала на брифінгу у Женеві прес-секретар ВООЗ Фадела Чаїб.
Вона додала, що поки неясно, як вірус подолав шлях до людини, наразі припускають, що був проміжний господар з тварин.
За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали
Як повідомлялось раніше, українські вчені, які винайдуть вакцину від коронавірусу, отримають мільйон доларів.
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