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21 квітня 2020, 16:18 10

ВООЗ: COVID-19 походить від тварин і не має ознак лабораторних маніпуляцій

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21 квітня 2020, 16:18 10
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У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що всі дані свідчать про те, що новий коронавірус виник у кажанів у Китаї наприкінці минулого року
Фото:pixabay
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що всі дані свідчать про те, що новий коронавірус виник у кажанів у Китаї наприкінці минулого року

Також ВООЗ зазначили, що ним не маніпулювали і не створювали у лабораторних умовах, повідомляє RegioNews, з посиланням на "Радіо Свобода”.

"Всі наявні дані свідчать про те, що вірус має тваринне походження", – сказала на брифінгу у Женеві прес-секретар ВООЗ Фадела Чаїб.

Вона додала, що поки неясно, як вірус подолав шлях до людини, наразі припускають, що був проміжний господар з тварин.

За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали

Як повідомлялось раніше, українські вчені, які винайдуть вакцину від коронавірусу, отримають мільйон доларів.

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коронавірус карантин ВООЗ вчені
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