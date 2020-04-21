ВОЗ: COVID-19 произошел от животных и не имеет признаков лабораторных манипуляций
Также ВОЗ отметили, что им не манипулировали и не создавали в лабораторных условиях, сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода”.
"Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус имеет животное происхождение", – сказала на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб.
Она добавила, что пока неясно, как вирус преодолел путь до человека, сейчас предполагают, что был промежуточный хозяин с животным.
По данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели
Как сообщалось ранее, украинские ученые, которые изобретут вакцину от коронавирус, получат миллион долларов.
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)
- 19:20 21 апреля Гео Лерос: руководителем Печерской РГА планируют назначить человека Ермака
- 19:03 21 апреля В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков
- 18:56 21 апреля Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса
- 18:42 21 апреля В Днепре главный врач объявила голодовку из-за медреформы
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 18:30 21 апреля Боевики дважды обстреляли позиции сил ООС из 120-мм минометов
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт