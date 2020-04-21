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21 апреля 2020, 16:18 10

ВОЗ: COVID-19 произошел от животных и не имеет признаков лабораторных манипуляций

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21 апреля 2020, 16:18 10
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус возник у летучих мышей в Китае в конце прошлого года
Фото:pixabay
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус возник у летучих мышей в Китае в конце прошлого года

Также ВОЗ отметили, что им не манипулировали и не создавали в лабораторных условиях, сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода”.

"Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус имеет животное происхождение", – сказала на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб.

Она добавила, что пока неясно, как вирус преодолел путь до человека, сейчас предполагают, что был промежуточный хозяин с животным.

По данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели

Как сообщалось ранее, украинские ученые, которые изобретут вакцину от коронавирус, получат миллион долларов.

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коронавирус карантин ВОЗ ученые
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