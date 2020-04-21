ВОЗ: COVID-19 произошел от животных и не имеет признаков лабораторных манипуляций

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус возник у летучих мышей в Китае в конце прошлого года

Фото:pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус возник у летучих мышей в Китае в конце прошлого года

.