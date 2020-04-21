Запорізькі підприємці виїдуть на автопробіг виживання
Про це повідомляє Depo.Запоріжжя з посиланням на організаторів акції – міський союз підприємців "Ніка", пише RegioNews.
Мета автопробігу – висловити підтримку малому бізнесу. Захід запланований як всеукраїнський: одночасно з Запоріжжям подібні автопробіги відбудуться у низці обласних центрів України, стверджують організатори.
Захід не порушить карантинних обмежень - учасники не виходитимуть з автомобілів. Вимоги підприємців у вигляді резолюції представникам влади передасть глава Союзу підприємців "Ніка" Лідія Кривенко.
"Самозайняті люди нині поставлені на межу виживання. У Запоріжжі закриті усі ринки, підприємці та аграрії втратили доходи. Великі ж мережі супермаркетів стали фактично монополістами і підняли ціни на продукти. Увесь цей комплекс проблем, за словами організаторів автопробігу, посилює соціальну напругу в Запоріжжі і околицях", - пояснюють свою позицію підприємці.
У Запоріжжі автопробіг стартує одночасно, о 10:00, з двох місць: одна колона – з проспекту Ювілейного в Хортицькому районі, друга – з майдану Волі в Олександрівському. У центрі міста приблизно о 10:30 ці колони з'єднаються і вирушать спочатку до ОДА, а потім – до мерії Запоріжжя.
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