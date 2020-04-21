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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 15:38 6

Запорізькі підприємці виїдуть на автопробіг виживання

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21 квітня 2020, 15:38 6
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Автопробіг на підтримку малого бізнесу, який через карантин позбавлений можливостей для виживання, відбудеться у Запоріжжі в середу, 22 квітня
Фото: ZIK
Автопробіг на підтримку малого бізнесу, який через карантин позбавлений можливостей для виживання, відбудеться у Запоріжжі в середу, 22 квітня

Про це повідомляє Depo.Запоріжжя з посиланням на організаторів акції – міський союз підприємців "Ніка", пише RegioNews.

Мета автопробігу – висловити підтримку малому бізнесу. Захід запланований як всеукраїнський: одночасно з Запоріжжям подібні автопробіги відбудуться у низці обласних центрів України, стверджують організатори.

Захід не порушить карантинних обмежень - учасники не виходитимуть з автомобілів. Вимоги підприємців у вигляді резолюції представникам влади передасть глава Союзу підприємців "Ніка" Лідія Кривенко.

"Самозайняті люди нині поставлені на межу виживання. У Запоріжжі закриті усі ринки, підприємці та аграрії втратили доходи. Великі ж мережі супермаркетів стали фактично монополістами і підняли ціни на продукти. Увесь цей комплекс проблем, за словами організаторів автопробігу, посилює соціальну напругу в Запоріжжі і околицях", - пояснюють свою позицію підприємці.

У Запоріжжі автопробіг стартує одночасно, о 10:00, з двох місць: одна колона – з проспекту Ювілейного в Хортицькому районі, друга – з майдану Волі в Олександрівському. У центрі міста приблизно о 10:30 ці колони з'єднаються і вирушать спочатку до ОДА, а потім – до мерії Запоріжжя.

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Запоріжжя авто митинг карантин бізнес
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